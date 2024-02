Lazio: Battisti (Pd), bene per aumento fondi a Commemorazioni Cassino e legge revenge porn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sara Battisti, consigliera regionale del Partito democratico del Lazio ritiene fatto positivo la convocazione della commissione bilancio in consiglio regionale con all'ordine del giorno provvedimenti "che avevo personalmente sollecitato alla maggioranza del governo Rocca" ha detto in una nota. Sono previsti, infatti, "incrementi nelle dotazioni finanziarie su due punti che considero molto importanti: in primis sulla mia legge regionale sul revenge porn, ovvero l'odioso reato inerente la diffusione di immagini o video sessualmente espliciti senza consenso, finalmente rifinanziato con uno stanziamento di 100 mila euro; e poi l'aumento delle risorse, da 20 a 60 mila euro, per le commemorazioni sull'ottantesimo anniversario dei bombardamenti della città di Cassino, un'altra richiesta che avevo presentato in sede di approvazione di bilancio". (segue) (Com)