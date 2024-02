Lazio: Battisti (Pd), bene per aumento fondi a Commemorazioni Cassino e legge revenge porn (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono battaglie - prosegue Battisti - che vanno combattute a prescindere dai colori politici: sul revenge porn è fondamentale proseguire un lavoro congiunto per rispondere a tanti cittadini, soprattutto donne, vittime di un reato infame e che ogni giorno provoca sofferenze e conseguenze personali molto gravi. Bene anche che si sia data la giusta importanza, come ho da subito richiesto, alle commemorazioni in ricordo dei tragici eventi bellici che segnarono i nove mesi di guerra nella Città Martire e nel Lazio meridionale. Segnali che considero importante per tutto il nostro territorio e per i quali desidero ringraziare l'assessore Righini per la disponibilità dimostrata". (Com)