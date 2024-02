G20: Lavrov, Brasile ha trovato giusta prospettiva per esaminare problemi geopolitici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile, con l’inizio della sua presidenza nel G20, "ha trovato la giusta prospettiva per esaminare i problemi geopolitici ed economici". Lo ha affermato il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso di una conferenza stampa a margine del vertice ministeriale del G20 a Rio de Janeiro. "Recentemente, ci sono stati dibattiti se il G20 debba esaminare questioni di natura geopolitica, e la presidenza brasiliana, a mio parere, ha trovato un punto di vista molto corretto sul rapporto tra geopolitica ed economia", ha detto Lavrov. Secondo il ministro, il Brasile osserva come le tendenze geopolitiche “influenzano le prospettive di normale crescita dell'economia mondiale nell'interesse di tutti i Paesi e come impediscono lo sviluppo di progetti economici reciprocamente vantaggiosi”. (Rum)