Russia: Bonelli (Avs), Salvini annulli contratto altrimenti dimissioni

23 luglio 2021

- Chiediamo chiarezza a Matteo Salvini riguardo al contratto tra Lega e Russia Unita di Putin. “È fondamentale che spieghi agli italiani perché questo accordo non è ancora stato annullato”. Così il deputato di Avs e co-portavoce di Europa verde, Angelo Bonelli, rispondendo alle domande dei giornalisti nei pressi di Montecitorio. “Inoltre, ci aspettiamo una spiegazione dalla presidente Meloni su questo silenzio. Se non arriveranno risposte convincenti, le dimissioni sembrano essere l'unica via percorribile", ha aggiunto. (Rin)