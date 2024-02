Spagna-Guatemala: re Felipe ribadisce sostegno a Arevalo per nuova tappa nel Paese

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Felipe VI ha offerto il sostegno della Spagna al nuovo presidente del Guatemala, Bernardo Arevalo, in visita al Palazzo reale di Madrid, nella "nuova tappa" che sta iniziando nel Paese dopo che "la volontà sovrana" del popolo guatemalteco è stata finalmente rispettata con le elezioni presidenziali. La sua presenza in Spagna "rappresenta la determinazione di un popolo in difesa della propria volontà sovrana", ha detto il monarca durante il brindisi al pranzo di benvenuto, sottolineando che l'intera comunità internazionale "è felice" che la decisione liberamente presa dai guatemaltechi sia stata rispettata. "La Spagna vuole appoggiare questa nuova tappa che lei rappresenta per realizzare le aspirazioni e le speranze che la sua elezione e il nuovo governo da lei guidato hanno suscitato" ha detto il monarca al leader guatemalteco.Il presidente del Guatemala, Bernardo Arevalo, conclude in Spagna il suo tour europeo dopo le tappe in Svizzera, Francia, Belgio e Germania. A Bruxelles, Arevalo ha firmato con l’Alto rappresentante Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell, un memorandum "per strutturare un’intesa su una varietà di temi”, tra cui il commercio, gli investimenti e la transizione sostenibile. In precedenza, il leader ha visitato Parigi, dove è stato ricevuto dal presidente Emmanuel Macron e ha avuto un colloquio con la direttrice dell'Unesco, Audrey Azoulay, il segretario generale dell’Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (Ocse), Mathias Cormann, e rappresentanti della principale organizzazione imprenditoriale francese (Medef).Sociologo, 64 anni, Arevalo ha vinto al ballottaggio tenuto ad agosto 2023 contro Sandra Torres, già moglie dell'ex presidente Alvaro Colom, prendendo il posto dell'italo-guatemalteco Alejandro Giammattei al termine di una lunga e complessa battaglia legale iniziata prima delle elezioni e ancora non esaurita. Dando seguito a denunce emerse anche prima del voto, però, la procura generale - soprattutto tramite l'ufficio anti-corruzione - ha più volte chiesto l'inabilitazione di Arevalo e della sua vice, Karin Herrera, adducendo diverse ipotesi di reato. Si è parlato di irregolarità nella formazione del Movimento Semilla, il partito con cui ha vinto le elezioni, e per un caso di riciclaggio del denaro sporco dell'equivalente di circa 40 mila dollari. Nel mirino della pubblica accusa anche il tribunale elettorale, che si sarebbe reso colpevole di aver convalidato il risultato delle presidenziali macchiate da presunte frodi. Il viaggio è iniziato a Monaco di Baviera, in Germania, in occasione della Conferenza sulla sicurezza. (Spm)