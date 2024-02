Roma: Matteoni, rigenerazione urbana per rilancio vivibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per Roma "una pioggia di miliardi legati a progetti di rigenerazione urbana e riqualificazione infrastrutturale? I dati che emergono dal rapporto voluto dalla fondazione 'Roma REgeneration Ets' sono quanto mai positivi e interessanti, dimostrando la vivacità imprenditoriale e produttiva che ruota intorno alla Capitale d'Italia, nonostante il pregiudizio e le critiche di qualcuno". Lo dichiara, in una nota, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, nonché tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. "Si parla, in particolare, di 144 miliardi di euro di ricadute sociali per la città entro il 2050. Un obiettivo che ci auguriamo sia realizzabile, sopratutto se privato e pubblico riusciranno a dialogare e a operare in maniera sinergica e collaborativa - aggiunge Matteoni -. La rigenerazione urbana, d'altronde, rappresenta il presente e il futuro per una Roma realmente a misura di cittadino, ambientalmente sostenibile, socialmente vivibile e davvero pronta ad accogliere nuove realtà economiche e finanziarie. Inoltre, se tali progetti saranno realizzati, si potranno recuperare interi quartieri di periferia, scacciando il degrado, palazzi distrutti o abbandonati, e ridare dignità a strade, parchi e infrastrutture. Ci attende una sfida fondamentale: alle istituzioni, al mondo produttivo e industriale, partorire un modello ambizioso e innovativo, volano per la nostra splendida Urbe Eterna", conclude.(Com)