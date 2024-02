Thailandia: ambasciata Yangon riceve 800 richieste di visti al giorno da cittadini Myanmar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciata della Thailandia a Yangon ha attivato un sistema online per la gestione degli appuntamenti a causa dell’elevato numero di richieste di visti ricevute da cittadini del Myanmar, circa 800 al giorno. Lo ha riferito oggi il ministero degli Esteri thailandese nella conferenza stampa settimanale. In base agli accordi tra i due Paesi i cittadini birmani possono entrare in Thailandia senza visto per soggiorni fino a 14 giorni.(Fim)