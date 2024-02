G20: Lavrov, sventato il tentativo di incentrare dibattito su sostegni a Kiev

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La maggior parte dei Paesi del G20 non ha sostenuto i tentativi dei rappresentanti occidentali di “ucrainizzare” l’agenda del vertice ministeriale a Rio de Janeiro. Lo ha detto nel corso di una conferenza stampa il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov. Come ha sottolineato il ministro, l’agenda della ministeriale dovrebbe riguardare le questioni dell'economia mondiale. Secondo Lavrov, "alcuni dei nostri colleghi occidentali alle riunioni dei ministri del G20 hanno cercato di allontanare la discussione dalla considerazione di questa questione chiave sul tema del sostegno al regime di Kiev, sulle accuse infondate della Russia, cercando in ogni modo possibile di ucrainizzare l'agenda. Questi tentativi, non sono supportati dai Paesi in via di sviluppo, del Sud del mondo, e questo è stato dimostrato dalla discussione che ha avuto luogo qui", ha detto il ministro russo. (Rum)