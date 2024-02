Regioni: Simeoni (FI Lazio), complimenti ad Aurigemma, nuovo Coordinatore presidenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faccio i complimenti e gli auguri di buon lavoro all'amico Antonello Aurigemma eletto questa mattina nuovo Coordinatore dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome al posto del coordinatore uscente, il presidente del Consiglio regionale del Veneto Roberto Ciambetti. Per lui, che è persona seria e certamente capace, e per la Regione Lazio è un riconoscimento sentito. Saprà svolgere al meglio le funzioni alle quali è chiamato". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in Consiglio regionale del Lazio, Giorgio Simeoni.(Com)