Gaza: ministro Difesa Israele, preparativi per intense operazioni di terra

22 luglio 2021

- Israele si sta preparando a “intense operazioni di terra". Lo ha detto il ministro della Difesa israeliano, Yoav Gallant, al coordinatore statunitense per il Medio Oriente, Brett McGurk, che si trova attualmente in visita nello Stato ebraico. Lo ha riferito il quotidiano israeliano “Haaretz”. Il ministro ha inoltre affermato che il governo israeliano "amplierà l'autorità data ai negoziatori sugli ostaggi", che sono ancora detenuti nella Striscia di Gaza dal movimento islamista Hamas. Nello stesso tempo, Gallant ha sottolineato l'importanza di smantellare i battaglioni del gruppo palestinese rimasti nella zona centrale e meridionale di Gaza”. Recentemente, Israele ha annunciato di voler procedere a un’operazione di terra sulla città di Rafah, nell’estremo sud della Striscia, dove 1,5 milioni di palestinesi si sono ammassati negli scorsi mesi per sfuggire ai bombardamenti. Sempre secondo “Haaretz”, la visita di McGurk si inserisce nel contesto di una costante pressione degli Stati Uniti per scongiurare un’invasione della città, che potrebbe causare un altissimo numero di vittime civili. (Res)