Codice strada: Lega, finita fase emendativa in commissione

- "Ringraziamo il ministro Salvini per aver voluto consegnare al dibattito parlamentare un disegno di legge di revisione finalmente organica del Codice della strada, lasciando la via degli interventi a spot e ideologici all'interno di decreti legge, che purtroppo hanno caratterizzato alcuni momenti della passata legislatura. In commissione abbiamo ascoltato oltre cento soggetti interessati ed esaminato più di 770 proposte di modifica". Lo affermano i deputati della Lega in commissione Trasporti Elena Maccanti (capogruppo e relatore), Andrea Dara, Domenico Furgiuele, Riccardo Augusto Marchetti ed Erik Pretto. (segue) (Rin)