Codice strada: Lega, finita fase emendativa in commissione (2)

- Gli esponenti della Lega proseguono: "Al netto di quelli identici, gli emendamenti approvati sono stati 70: 40 di maggioranza, 18 trasversali e 12 di opposizione. Si portano avanti battaglie importanti della Lega come pene più severe per chi guida sotto uso di stupefacenti o alcol, obbligo di casco, targa e assicurazione per i monopattini, tolleranza zero per chi abbandona gli animali per strada, regole chiare per uso di autovelox che devono prevenire e non servire per far cassa. Consegniamo al parlamento un testo che contiene strumenti per contrastare le principali cause di incidentalità e di morti sulle strade, diminuire le vittime di incidenti e riportare regole chiare sulle nostre strade". (Rin)