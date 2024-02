Cultura: da domani a Palazzo Reale la retrospettiva su Brassai

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

Da domani e fino al 2 giugno Palazzo Reale presenta la grande mostra "Brassai. L'occhio di Parigi", promossa da Comune di Milano – Cultura e prodotta da Palazzo Reale e Silvana Editoriale, realizzata in collaborazione con l'Estate Brassai Succession. La retrospettiva è curata da Philippe Ribeyrolles, studioso e nipote del fotografo che detiene un'inestimabile collezione di stampe di Brassai e un'estesa documentazione relativa al suo lavoro di artista. La mostra presenta più di 200 foto d'epoca, oltre a sculture, documenti e oggetti appartenuti al fotografo, per un approfondito e inedito sguardo sull'opera di Brassai, con particolare attenzione alle celebri immagini dedicate alla capitale francese e alla sua vita. "Il percorso di questa mostra, come affermano i curatori, va vissuto come una passeggiata all'interno di un'opera in cui la parte fotografica è senz'altro quella più rappresentata, ma non è la sola – dichiara l'assessore alla cultura Tommaso Sacchi –. Brassai fu infatti un artista poliedrico: musicista, disegnatore, pittore, caricaturista, scenografo, scultore, cineasta, ma soprattutto fotografo e infine scrittore. Tutti i suoi talenti si possono scoprire ammirando le 220 opere in mostra, che restituiscono il senso della sua profonda cultura e della sua grande libertà espressiva".