Cultura: da domani a Palazzo Reale la retrospettiva su Brassai (3)

- "Esporre oggi Brassai significa – afferma Philippe Ribeyrolles, curatore della mostra – rivisitare quest'opera meravigliosa in ogni senso, fare il punto sulla diversità dei soggetti affrontati, mescolando approcci artistici e documentaristici; significa immergersi nell'atmosfera di Montparnasse, dove tra le due guerre si incontravano numerosi artisti e scrittori, molti dei quali provenienti dall'Europa dell'Est, come il suo connazionale André Kertész. Quest'ultimo esercitò una notevole influenza sui fotografi che lo circondavano, tra cui lo stesso Brassai e Robert Doisneau". Brassai appartiene a quella "scuola" francese di fotografia definita umanista, per la presenza essenziale di donne, uomini e bambini all'interno dei suoi scatti sebbene riassumere il suo lavoro solo sotto questo aspetto sarebbe riduttivo. Oltre alla fotografia di soggetto, la sua esplorazione dei muri di Parigi e dei loro innumerevoli graffiti testimonia il legame di Brassai con le arti marginali e l'art brut di Jean Dubuffet. Nel corso della sua carriera il suo originale lavoro viene notato da Edward Steichen, che lo invita a esporre al Museum of Modern Art (MoMA) di New York nel 1956: la mostra "Language 3 of the Wall. Parisian Graffiti Photographed by Brassai" riscuote un enorme successo. (segue) (Com)