Cultura: da domani a Palazzo Reale la retrospettiva su Brassai (4)

- I legami di Brassai con l'America si concretizzano anche in una assidua collaborazione con la rivista "Harper's Bazaar", di cui Aleksej Brodovič fu il rivoluzionario direttore artistico dal 1934 al 1958. Per "Harper's Bazaar" il fotografo ritrae molti protagonisti della vita artistica e lette- raria francese, con i quali era solito socializzare. I soggetti ritratti in quest'occasione saranno pubblicati nel volume "Les artistes de ma vie", del 1982, due anni prima della sua morte. Brassai scompare il 7 luglio 1984, subito dopo aver terminato la redazione di un libro su Proust al quale aveva dedicato diversi anni della sua vita. È sepolto nel cimitero di Montparnasse, nel cuore della Parigi che ha celebrato per mezzo secolo. La mostra è accompagnata da un catalogo edito da Silvana Editoriale e curato dallo stesso Philippe Ribeyrolles, con un testo critico di Silvia Paoli, Conservatrice responsabile del Civico Archivio Fotografico. (Com)