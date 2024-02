Smog: Palestra (Patto Civico), bene la seduta straordinaria Consiglio regionale lombardo sul tema

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A seguito "della richiesta fatta dal Patto Civico già martedì scorso e per iscritto questa mattina che l’assessore Maione riferisse in aula sulla grave situazione dell’inquinamento atmosferico a Milano e in Lombardia, apprendiamo con soddisfazione la convocazione da parte del presidente del Consiglio regionale Romani di una seduta straordinaria sul tema”, commenta la presidente del Patto Civico Michela Palestra. “L’aria a Milano e in Lombardia continua ad essere irrespirabile. È arrivato il momento di avere politiche certe sulle azioni che Regione Lombardia deve mettere in campo per limitare i danni”, concludono Palestra e Luca Paladini del Patto Civico. (Com)