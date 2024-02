Autonomia: De Luca, avere certezza che c’è un giudice a Napoli ci dà fiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- C’è anche un riferimento alla recente decisione del Tar Campania sul ricorso presentato dalla Regione contro il ministro Fitto sui fondi sviluppo e coesione nel discorso di Vincenzo De Luca in occasione dell’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tar. “La classe politica italiana è molto flebile, complessivamente. I processi legislativi, a volte, sono talmente complicati, astrusi, il moltiplicarsi di norme rendono a volte impossibile il controllo democratico. Avere la certezza che vi sia un giudice non solo a Berlino ma anche a Napoli ci dà fiducia nel nostro lavoro”, ha detto De Luca. Quindi, rivolgendosi al presidente del Tar Vincenzo Salamone, ha osservato: “Lei, presidente, ha detto che non è compito di un tribunale amministrativo sostituirsi nelle funzioni di governo, di gestione. Ed è così ovviamente. Ma è compito del tribunale fissare le regole che valgano per tutti. E siamo in un Paese nel quale avere il coraggio di fare questa affermazione è quasi un atto di eroismo”. “Da questo punto di vista - ha concluso De Luca - la vostra funzione è decisiva per garantire il rapporto tra cittadini e istituzioni. Avere questa certezza consente di non perdere fiducia nella democrazia. Ed è un compito straordinario che voi avete”.(Ren)