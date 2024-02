Slovenia: governo aumenta accise su prodotti del tabacco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo della Slovenia ha adottato la proposta di modifica della legge sulle accise, volta ad aumentare l'imposta sui prodotti del tabacco e a rafforzare il controllo sul tabacco non trasformato e sugli oli lubrificanti. Le modifiche proposte entreranno in vigore il primo giugno. Per le sigarette è previsto un aumento dell'accisa di circa il 3 per cento. La proposta di emendamento approvata oggi non prevede un aumento delle accise sull'alcol e le bevande alcoliche, poiché questo aspetto sarà affrontato in un pacchetto di modifiche fiscali più ampie. Il governo ha deciso inoltre di aumentare, sulla base delle ripetute richieste dei distributori, il margine massimo consentito per benzina e diesel. Il margine massimo consentito per un litro di diesel passa quindi da 0,0683 a 0,0783 euro, e per un litro di benzina senza piombo da 0,0694 a 0,0794 euro. (Seb)