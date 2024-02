Difesa: Aeronautica militare saluta elicottero HH-212A dopo oltre 40 anni di attività operativa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è tenuta oggi, giovedì 22 febbraio, presso l'aeroporto militare di Grazzanise (Ce), sede del 9° Stormo Francesco Baracca, la cerimonia di "phase-out" dell'elicottero HH-212A, che dopo oltre 40 anni di attività in numerose missioni fuori dai confini nazionali e in campo nazionale termina la sua vita operativa in Aeronautica militare. Entrato in servizio all'inizio degli anni '80, l'iconico elicottero ha concluso oggi la sua vita operativa dopo aver volato per oltre 180 mila ore e aver contribuito al salvataggio di centinaia di persone in pericolo di vita. La cerimonia è stata presieduta dal capo di Stato maggiore dell'Aeronautica, generale di squadra aerea Luca Goretti, e ha visto la partecipazione del comandante della Squadra aerea generale Alberto Biavati, del Comandante della prima Brigata aerea operazioni speciali, generale di brigata Riccardo Rinaldi, del comandante del 9° Stormo, colonnello Salvatore Florio, e di autorità civili, militari e religiose locali, oltre al personale dello Stormo e dagli equipaggi di volo e personale specialista che nel corso degli anni hanno operato su questo iconico elicottero militare. Nel corso di questi quattro decenni, l'elicottero è stato protagonista, insieme agli equipaggi dell'Aeronautica militare, in numerose missioni operative oltre i confini nazionali (Afghanistan) e in campo nazionale, partecipando a missioni di ricerca e soccorso in particolari eventi che hanno colpito la popolazione civile, come le alluvioni del Piemonte, quella di Sarno e quella in Friuli o anche a seguito del terremoto che ha colpito l'Isola di Ischia. (segue) (Com)