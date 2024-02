Difesa: Aeronautica militare saluta elicottero HH-212A dopo oltre 40 anni di attività operativa (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il comandante del 9° Stormo, colonnello Salvatore Florio, nel suo discorso ha ricordato gli anni di vita operativa del 212: "[...] anni in cui l'assetto dell'Aeronautica militare ha garantito un'eccellente affidabilità e consentito agli equipaggi che si sono succeduti nelle diverse generazioni di operare in ogni circostanza con tempestività, efficacia e massima sicurezza." Nel corso del suo intervento ha voluto "dedicare un pensiero a colleghi ed amici che, in pace ed in guerra, hanno sacrificato la propria esistenza nell'esercizio della nostra professione, in servizio, nel rispetto del giuramento prestato. I risultati ottenuti sono stati raggiunti perché poggiati su solide fondamenta e sulla meticolosità, all'unisono, dei gesti quotidiani dei suoi equipaggi”. Ha poi concluso Florio: "Questo è forse il miglior augurio che possiamo fare a coloro che continueranno, senza soluzione di continuità, questo difficile e silenzioso lavoro. Solo tenendo sempre presente quanto è stato fatto per arrivare fino a qui, ma rimanendo sempre concentrati sui prossimi obiettivi, potremmo raggiungere i traguardi futuri e superare le sfide che la nostra Forza armata ci chiederà di affrontare". (segue) (Com)