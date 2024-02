Difesa: Aeronautica militare saluta elicottero HH-212A dopo oltre 40 anni di attività operativa (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il generale Goretti, nel corso del suo intervento, ha voluto sottolineare l'importanza di questo particolare evento: "Noi oggi salutiamo orgogliosamente una macchina che ha fatto la storia dell'Aeronautica, ma soprattutto il personale che ha reso eccezionale questo elicottero". Riferendosi poi a tutti gli equipaggi ed il personale che hanno operato su questo aeromobile, ha evidenziato: "Quando c'è un'alluvione, un'emergenza, quando c'è da recuperare qualcuno, anche con il brutto tempo, voi ci siete sempre in maniera incondizionata, anche mettendo a rischio la vostra vita, perché state andando a salvare la vita di qualcun altro." "E questo", ha poi continuato, "come Forza armata lo facciamo perché convinti che, quando c'è da salvare un nostro collega o concittadino, lo sentiamo intimamente come un nostro compito e non perché obbligati dalla legge". Il capo di Stato maggiore dell'Aeronautica ha poi concluso dicendo: "Cambiano le macchine, cambiano le persone, ma lo spirito rimane: quello spirito vincente che contraddistingue l'Aeronautica ed è stato dimostrato nel corso del centenario. Passione, forza, gioco di squadra. Siatene fieri". (segue) (Com)