Difesa: Aeronautica militare saluta elicottero HH-212A dopo oltre 40 anni di attività operativa (4)

- L'HH-212A è un elicottero medio con rotore a due pale mosso da due turbine Pratt & Whitney PT6T da 1.342 Kw. È derivato sostanzialmente dal modello 205 da cui si differenzia per la fusoliera allungata. L'Aeronautica militare acquistò i primi tre esemplari nel 1979 per il poligono di Decimomannu (Cagliari), dove furono inquadrati nella 670esima Squadriglia del reparto Standardizzazione e sperimentazione tiro aereo. Nel 1984 furono ordinati 32 esemplari, destinati alle nuove sezioni soccorso delle squadriglie collegamenti 603esima (Villafranca), 604esima (Grosseto), 609esima (Grazzanise), 632esima (Brindisi), 651esima (Istrana), 653esima (Linate), 660esima (Amendola). A seguito del programma Ico (Implementazione della capacità operativa), nel 2006, l'assetto ha operato in Afghanistan con il 21esimo gruppo "Tiger" del 9° Stormo con compiti di ricognizione, trasporto di personale, trasporto sanitario, evacuazione sanitaria d'urgenza e controllo del territorio, totalizzando in territorio afghano oltre 2.000 ore di volo in oltre 1.800 missioni. La cerimonia di "Phase-out" dello storico elicottero HH-212A, oltre ad avere una connotazione commemorativa, rappresenta anche un simbolico passaggio di consegne tra l'HH-212A e il nuovo HH-101A, che continuerà a fornire il supporto alle operazioni speciali. Nuove macchine con nuove tecnologie per un'Aeronautica militare sempre pronta ad operare negli scenari operativi moderni a difesa del Paese, degli interessi nazionali e a protezione della collettività. (Com)