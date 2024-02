Spagna: caso Alves, riconosciuta attenuante risarcimento da 150 mila euro alla vittima

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Tribunale di Barcellona ha riconosciuto al calciatore brasiliano Dani Alves l'attenuante della "riparazione del danno" per il pagamento di 150 mila euro di risarcimento richiesti dall'accusa per ridurre la pena dai 12 chiesti dalla pubblica accusa a 4 anni e mezzo. Secondo quanto riferito dal quotidiano "El Pais", il fattore attenuante non ha tanto a che fare con l'ammontare del denaro versato, quanto con il cosiddetto "sforzo di riparazione" dell'imputato, basato sulle sue possibilità economiche. I magistrati hanno invece escluso l'attenuante dello stato di ebbrezza richiesta dalla difesa in quanto "non è stato accreditato l'effetto che il consumo di alcolici avrebbe potuto avere sulle facoltà psicofisiche dell'imputato". Secondo la legge spagnola, Alves può essere tenuto in custodia cautelare in carcere per un massimo di altri 14 mesi. Se dopo questo periodo non ci sarà ancora una sentenza definitiva, il tribunale dovrà rilasciarlo in libertà provvisoria. (Spm)