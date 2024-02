I fatti del giorno - Medio Oriente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Yemen: leader Houthi, "attaccheremo anche con armi sottomarine" - I miliziani Houthi dello Yemen utilizzeranno anche “armi sottomarine” per attaccare le navi in transito nel Mar Rosso e nel Mar Arabico. Lo ha annunciato oggi Abdul Malik al Houthi, leader del gruppo sciita sostenuto dall'Iran, durante un discorso televisivo trasmesso dall’emittente yemenita “Al Masirah”. Le operazioni dei miliziani “continuano, si intensificano e sono efficaci". Al Houthi si è inoltre rallegrato delle “immense perdite economiche” provocate dagli attacchi condotti dai suoi miliziani alle navi commerciali, 183 dall’inizio dell’escalation secondo il leader yemenita. “La mobilitazione militare è attiva: 237.123 allievi dell'esercito popolare hanno ricevuto una formazione adeguata, centinaia di migliaia sono stati addestrati in precedenza”, ha affermato Al Houthi. (segue) (Res)