- Gaza: Iraq chiede a Corte giustizia dell’Aia di fermare “omicidi di massa” di Israele - Nella quarta giornata di udienze pubbliche della Corte internazionale di giustizia dell'Aia sulle conseguenze derivanti dalle politiche e dalle pratiche di Israele nei Territori palestinesi, il rappresentante legale dell’Iraq, Hayder Shiya al Barrak, ha chiesto di fermare gli “omicidi di massa” perpetrati dallo Stato ebraico contro il popolo palestinese. “Ci auguriamo che l’impegno della Corte nei confronti della giustizia porti a delle decisioni”, ha affermato Al Barrak, spiegando che l’Iraq è “profondamente preoccupato per le sofferenze umanitarie inflitte ai palestinesi nella Striscia di Gaza”. Israele, ha aggiunto, deve essere ritenuto responsabile dei “crimini di guerra”, come gli “attacchi aerei e missilistici contro i civili”. “Questi atti barbarici sono eseguiti con intento criminale”, ha detto Al Barrak, ribadendo che la Corte internazionale di giustizia dovrebbe prendere “decisioni che salvaguardino gli uomini, le donne, i bambini e gli anziani palestinesi”, per garantire loro “una vita dignitosa e sicura nel rispetto dei diritti umani”. (segue) (Res)