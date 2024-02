Germania: appello della Conferenza episcopale, non votare per l’estrema destra

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Conferenza episcopale tedesca (Dbk) ha rivolto un appello a tutti i cittadini della Germania affinchè "rifiutino, respingano e non votino" per l’estrema destra. Nel documento adottato oggi al termine dell’assemblea generale tenuta ad Augusta, la Dbk denuncia il nazionalismo etnico come “incompatibile con la visione cristiana di Dio e dell'umanità”, secondo quanto riferito dall’emittente televisiva “Zdf”. Per i vescovi, i cristiani non possono quindi impegnarsi né essere eletti nei partiti della destra radicale. I prelati evidenziano che in Alternativa per la Germania (Afd), all’opposizione al Bundestag, prevale ormai l’etnonazionalismo a seguito di una progressiva radicalizzazione. Inoltre, il partito oscilla tra estremismo e populismo di destra. In entrambi i casi, è diffuso “il risentimento contro rifugiati e migranti, contro i musulmani, contro la presunta cospirazione delle cosiddette élite globali e, sempre più, contro gli ebrei”. (segue) (Geb)