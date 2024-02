Germania: appello della Conferenza episcopale, non votare per l’estrema destra (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per il presidente della Dbk, il vescovo di Limburgo Georg Baetzing, non si tratta di opinioni politiche differenti, ma di “una visione fondamentalmente diversa dell'umanità”. Questo impegno contro l’estrema destra non significa, tuttavia, che la Chiesa cattolica in Germania si stia ritirando dal dialogo con quanti ricettivi a questa ideologia. Come evidenziato da Baetzing, si tratta invece della “lotta per l'anima umana”. Il vescovo di Limburgo ha ammesso che “alcuni potrebbero anche sentirsi sfidati” dall’appello della Dbk. Per Baetzing, infine, occorre affrontare le cause dell’ascesa dell’estremismo di destra nella società, che riguardano anche questioni di giustizia. Dal 2021, Afd è classificata come sospetta organizzazione estremista di destra dall’Ufficio federale per la protezione della Costituzione (Bfv), l’agenzia di intelligence interna tedesca. (Geb)