Sanità: Uil Lombardia a Aris e Aiop, servono tariffe giuste e rinnovo contratti

- Uil Lombardia sollecita “un'accusa verso le associazioni datoriali Aris e Aiop sottolineando come la loro attenzione ‘sembra selettivamente acuta quando si tratta di ottenere compensi adeguati alle prestazioni ambulatoriali specialistiche, ma sorprendentemente miope in relazione ai diritti e ai compensi dei lavoratori, dimostrando un'inaccettabile doppia misura nella gestione delle priorità’”, in relazione al cambio tariffe specialistiche ambulatoriali che “dovrebbero partire da aprile”. (segue) (Com)