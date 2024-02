Sanità: Uil Lombardia a Aris e Aiop, servono tariffe giuste e rinnovo contratti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fatti si riferiscono all’entrata in vigore del nuovo tariffario sanitario il 1° aprile 2024. Le due associazioni si sono attivate per chiedere aggiustamenti che preservino l'equilibrio economico delle strutture da loro rappresentate. “Purtroppo, lo stesso zelo è assente di fronte alla necessità di rinnovare i Contratti Collettivi Nazionali di Lavoro (Ccnl) scaduti, ignorando l'urgente bisogno di adeguamento salariale in un periodo di inflazione rampante che erode il potere di acquisto dei lavoratori” continua la nota. La Uil fa sapere che “c’è grande preoccupazione anche per le dichiarazioni dei rappresentanti di Aiop e Aris, che minacciano il rischio di un allungamento delle liste d'attesa, che già oggi minano il diritto alla salute di molti cittadini, oltre a una selezione forzata delle prestazioni erogabili come conseguenza della revisione del nuovo tariffario sanitario”. (segue) (Com)