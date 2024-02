Sanità: Uil Lombardia a Aris e Aiop, servono tariffe giuste e rinnovo contratti (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “È un atteggiamento che tradisce non solo una mancanza di equità – evidenzia il segretario confederale Uil Lombardia Salvatore Monteduro -ma anche una mancanza di rispetto verso chi, ogni giorno, si dedica alla salute pubblica. La Uil Lombardia condanna questa inerzia e chiede un immediato cambio di direzione: è tempo che Aris e Aiop mostrino la stessa determinazione nel trattare il rinnovo dei Ccnl con la serietà che merita. Non possiamo accettare che le stesse mani che si alzano per richiedere tariffe adeguate si chiudano quando si tratta di riconoscere il lavoro dei nostri professionisti. È un paradosso che non solo sminuisce il valore del lavoro svolto dai nostri operatori sanitari, ma anche mette a rischio la qualità dell'assistenza”. (segue) (Com)