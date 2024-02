Sanità: Uil Lombardia a Aris e Aiop, servono tariffe giuste e rinnovo contratti (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La prospettiva che le strutture “si sentano costrette a operare una selezione delle prestazioni erogabili, - continua Monteduro – per una questione di sostenibilità economica, aggrava ulteriormente la situazione per i pazienti che necessitano di interventi tempestivi e trattamenti continui. È tempo che la sostenibilità economica delle strutture private si allinei con l'etica del servizio pubblico, senza compromessi sulla qualità e l'accessibilità delle cure. Ecco perchè, esigiamo che le associazioni datoriali si impegnino con la stessa intensità per garantire che i lavoratori siano remunerati in modo giusto e proporzionale. Ci aspettiamo una risposta immediata e azioni concrete per il giusto riconoscimento economico dei lavoratori, parallelo alle tariffe delle prestazioni sanitarie. Sollecitiamo anche un confronto immediato su tutte le criticità del settore: dall'impatto dell'inflazione sul potere di acquisto dei lavoratori, alla valorizzazione del personale sanitario, fino alla garanzia della sostenibilità economica per gli erogatori di servizi sanitari”. (Com)