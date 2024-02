Sicurezza: siglato protocollo Viminale-Confcommercio-Confesercenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Garantire sempre maggiori livelli di protezione e sicurezza agli esercizi commerciali e alle imprese, grazie al collegamento dei sistemi di video-allarme con le Sale operative delle Forze di polizia che, in caso rapina, potranno ricevere segnalazioni e immagini in tempo reale. E' quanto si legge in una nota. È l’obiettivo che ispira il protocollo quadro firmato oggi al Viminale dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, dalla vicepresidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, Patrizia Di Dio, e dalla presidente nazionale di Confesercenti, Patrizia De Luise. Un accordo, di durata triennale - continua la nota -, che verrà reso operativo su tutto il territorio nazionale grazie all’azione sinergica delle Prefetture in collaborazione con le articolazioni territoriali e di categoria delle Confederazioni. (segue) (Com)