Sicurezza: siglato protocollo Viminale-Confcommercio-Confesercenti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un’intesa che testimonia l’attenzione del Viminale per assicurare sempre più elevati standard di sicurezza e legalità in settori nevralgici per la nostra economia. Soluzioni tecnologiche che, grazie ad una più veloce interconnettività dei sistemi di video-allarme con le centrali delle Forze dell’ordine, consentiranno interventi sempre più tempestivi, oltre a fornire un importante contributo alle attività investigative. Strumenti che tutelando gli esercizi commerciali e le imprese contribuiscono, al contempo, ad accrescere i livelli di sicurezza per l’intera comunità”, ha sottolineato il ministro Piantedosi. “Il rinnovo di questo Protocollo Quadro consolida la collaborazione fra Confcommercio Imprese per l’Italia, il Ministero dell’Interno e le rispettive articolazioni territoriali e rafforza la sicurezza partecipata. Arriva in un momento in cui è ancora più importante investire nella sicurezza delle nostre città, senza distinzione alcuna tra periferie e centri storici. Speriamo contribuisca sempre più ad incentivare azioni concrete di collaborazione tra imprenditori e forze dell’ordine per scoraggiare l’aumento di furti e rapine nei negozi”, ha rilevato la vicepresidente di Confcommercio-Imprese per l’Italia, con incarico per la Legalità e la Sicurezza, Patrizia Di Dio. (segue) (Com)