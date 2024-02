Trasporto aereo: AdR, United airlines incrementa collegamenti Roma-Stati Uniti per 2024 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo lieti di incrementare i nostri collegamenti stagionali da Roma verso gli Stati Uniti per l'estate 2024, consentendo ai nostri clienti in Italia di prenotare il loro prossimo viaggio negli Stati Uniti ancor prima del previsto - dichiara Marcel Fuchs, Managing Director International Sales, United Airlines -. Per l'estate del 2024, United attiverà la programmazione transatlantica estiva più ampia della sua storia, offrendo ai propri clienti una scelta di viaggio ancora più ampia e la possibilità di esplorare numerose altre destinazioni del continente americano grazie ai nostri hub statunitensi", conclude. "Aeroporti di Roma è lieta di annunciare i servizi aggiuntivi di United su destinazioni chiave come Newark, Washington D.C., Chicago O'Hare e San Francisco, con ulteriore miglioramento della connettività tra Roma e gli Stati Uniti e a sostegno del trend di destagionalizzazione - aggiunge Ivan Bassato, Chief Aviation Officer di Aeroporti di Roma - Questo testimonia la preziosa e duratura partnership con United e conferma la forte domanda dal Nord America, che siamo pronti ad accogliere con l'eccellenza offerta dal nostro aeroporto con un rating Skytrax di 5 stelle". (segue) (Com)