Trasporto aereo: AdR, United airlines incrementa collegamenti Roma-Stati Uniti per 2024 (3)

- L'incremento dei voli da/verso gli Stati Uniti sottolinea come United sia leader tra le compagnie aeree statunitensi e il più grande vettore transatlantico, con voli diretti da 38 destinazioni oltreoceano per l'estate 2024, il numero più alto nella storia della compagnia, con un numero di destinazioni superiore alla somma di tutti gli altri vettori statunitensi. United continua ad essere l'unica compagnia aerea a collegare direttamente gli Stati Uniti con Dubrovnik, Malaga, Maiorca e Tenerife. La programmazione estiva del 2024 di United comprende anche nuovi collegamenti da Faro a New York/Newark, da Atene a Chicago O'Hare, da Barcellona a San Francisco, la riapertura del volo stagionale Reykjavik-New York/Newark e voli aggiuntivi da Bruxelles. United potenzierà anche il volo stagionale estivo Malaga-New York/Newark, che avrà una frequenza giornaliera già a partire dal 3 maggio 2024. Inoltre, la compagnia aerea presto riaprirà alcune delle sue rotte stagionali più popolari da Nizza, Lisbona, Milano e Napoli, per dare ai clienti più flessibilità, anche oraria, per esplorare le destinazioni negli Stati Uniti. (Com)