Napoli: presentato in Comune il libro "Psichiatria democratica"

- Mezzo secolo di impegno, tempo di bilanci ma anche di sguardi gettati verso il futuro. Tutto questo è racchiuso in "Psichiatria democratica 50 anni straordinari. Cento voci a narrare di salute mentale, libertà ed eguaglianza", il libro curato da Emilio Lupo, presentato questa mattina nella Sala giunta di Palazzo San Giacomo. Il volume racconta i 50 anni di storia di Psichiatria democratica attraverso testimonianze di operatori della salute mentale italiani e stranieri e di esponenti del mondo della cultura, delle scienze e delle professioni. E ne ripercorre l'impegno per l'approvazione della legge Basaglia, con la chiusura dei manicomi, e la lunga stagione di battaglie per la tutela dei diritti di quanti vivono in condizioni di disagio psicologico-psichiatrico. "Abbiamo voluto che questo evento si facesse nella nostra Sala giunta – ha spiegato il sindaco Gaetano Manfredi intervenendo alla presentazione – per dare un segno anche tangibile del sostegno che l'amministrazione intende dare a quanti sono impegnati sulla tematica della salute mentale. Aspetto centrale è l'integrazione tra approccio sanitario e approccio sociale, per la quale occorre l'interazione di tutti i soggetti istituzionali. Per questo è ancora importante il senso della parola Democrazia: democrazia oggi è anche l'impegno collettivo per dare risposte ai bisogni di tutti". (segue) (Ren)