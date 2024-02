Napoli: presentato in Comune il libro "Psichiatria democratica" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In cinquant'anni di storia – ha ricordato il curatore Lupo – abbiamo inteso portare avanti una battaglia che non fosse di settore ma comunitaria. Il libro rispecchia proprio questa nostra impostazione originale perché raccoglie testimonianze e riflessioni degli operatori della salute mentale italiani ed europei e di quella che noi abbiamo chiamato la migliore società. Psichiatria Democratica ha cambiato il paradigma: la malattia mentale veniva vissuta come una malattia ineluttabile, per molto tempo anche come una vergogna per le famiglie. Noi, invece, abbiamo dimostrato che le differenze arricchiscono". "I cinquant'anni dell'associazione – ha evidenziato Salvatore Di Fede, segretario nazionale di Psicoterapia democratica – cadono nell'anno in cui ricorrono anche i cento anni della nascita di Franco Basaglia e questo libro testimonia la validità di un pensiero, che ha in lui un punto di riferimento, che ha saputo trasformarsi in pratiche capaci di rispondere alla necessità di offrire percorsi di reinclusione sociale a quelli che nell'epoca dei manicomi venivano chiamati matti e che erano esclusi dalla società in maniera travolta violenta". (Ren)