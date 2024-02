Ucraina: Yermak incontra ambasciatore italiano Zazo, focus su accordo bilaterale sicurezza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il capo dell'ufficio presidenziale ucraino, Andriy Yermak, ha incontrato oggi l'ambasciatore italiano a Kiev, Pier Francesco Zazo. Come riferito dall'ufficio presidenziale ucraino, le parti hanno discusso in merito alla preparazione dell'accordo bilaterale sulla sicurezza. Nel corso dell'incontro Yermak ha ricordato i precedenti accordi conclusi con il Regno Unito, la Germania e la Francia. "Siamo a buon punto anche con l'Italia" e "data l'attuale presidenza della Repubblica Italiana nel G7, un accordo bilaterale sicuro è estremamente importante per l'Ucraina ", ha sottolineato Yermak. Il funzionario ha anche ringraziato l'Italia per il sostegno alla preparazione del summit globale della pace. Zazo e Yermak hanno poi discusso la preparazione del prossimo vertice del G7. (Kiu)