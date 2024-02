Lombardia: su Milano-Varese Nord-Laveno rimodulazione del servizio da sabato 24

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per lavori di manutenzione infrastrutturale che saranno svolti da Ferrovienord tra le stazioni di Mozzate e Locate Varesino, dalle ore 14 di sabato 24 all'intera giornata di domenica 25 febbraio la circolazione sulla direttrice Milano Cadorna-Saronno-Varese Nord-Laveno Mombello Lago subirà una rimodulazione del servizio. Fra Saronno e Tradate sarà attivato un servizio sostitutivo con bus. Fra Tradate e Varese Nord/Laveno Mombello Lago circoleranno i treni, con orario rimodulato per garantire le coincidenze con i bus. Le corse della direttrice Milano Cadorna-Saronno-Varese Nord-Laveno Mombello Lago non saranno effettuate fra Milano Cadorna e Saronno. Per spostarsi tra le due stazioni, i passeggeri potranno utilizzare le corse della linea Milano Cadorna-Saronno-Como Lago, che garantiscono le coincidenze con il servizio sostitutivo da e per Tradate. Fra Milano Cadorna e Saronno i clienti potranno viaggiare anche sulle corse delle linee regionali e suburbane che collegano le due stazioni, utilizzando biglietti e abbonamenti per la linea Milano Cadorna-Saronno-Varese Nord-Laveno Mombello Lago. (Com)