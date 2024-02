Imprese: affidato a Nidec Asi efficientamento oleodotto Tal di Trieste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nidec Asi, parte della divisione Motion & Energy del Gruppo Nidec, è stata scelta da Siot, la Società italiana per l'oleodotto transalpino parte del Gruppo Tal, come partner nel progetto di efficientamento dell'oleodotto che trasporta il petrolio da Trieste verso Austria, Germania e Repubblica Ceca. Si tratta di una delle infrastrutture più importanti per il trasporto del greggio nel Vecchio continente, che con i suoi 753 km di condutture permette di approvvigionare otto raffinerie del Centro Europa. A Nidec Asi è stata affidata la fornitura di 13 motori asincroni in media tensione. I nuovi motori, modello ET 900 V2, raggiungeranno una potenza nominale di 3600 KW con un incremento del 20 per cento rispetto agli attuali motori dell'infrastruttura e saranno destinati alle stazioni di pompaggio del petrolio italiane di Trieste, Cavazzo e Paluzza. L'installazione dei motori è prevista per il 2024 e questa fase, di stretto lavoro con l'Oem delle pompe e le funzioni operations del Gruppo Tal, sarà velocizzata dall'adattamento delle dimensioni del motore nel piazzamento a terra e di tutte le interfacce di alimentazione della macchina.