Imprese: affidato a Nidec Asi efficientamento oleodotto Tal di Trieste (2)

- "Siamo entusiasti di aver siglato un accordo di fornitura dei nostri motori per un'infrastruttura strategica che continuerà ad avere ancora un ruolo così fondamentale nella distribuzione degli idrocarburi nel continente europeo", ha detto Dominique Llonch, ceo di Nidec Asi. "Siamo stati scelti per il valore aggiunto delle nostre tecnologie che garantiranno un efficientamento dei centri di pompaggio dell'oleodotto incrementando la disponibilità e l'economicità dell'energia oltre che migliorando la sicurezza dell'impianto petrolifero". Alessio Lilli, presidente e amministratore delegato di Siot e general manager del Gruppo Tal, si è detto fiero “di creare nuove partnership e lavorare con un'eccellenza del territorio che vanta esperienza internazionale in campo tecnologico”. (Rin)