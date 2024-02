Russia: Renzi, attaccano Salvini, ma non si parla dei rapporti di Meloni e Conte con Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In riferimento ai rapporti con la Russia "tutti attaccano Salvini e ne hanno molti motivi, ma nessuno apre bocca su Meloni e Conte". Lo scrive nella Enews il leader di Italia viva, Matteo Renzi. In riferimento "alle vecchie frasi sulla Russia credo che Salvini, Meloni e Conte abbiano molto da chiarire sui rispettivi rapporti con Mosca - sottolinea -. Meloni si è sganciata prima degli altri ed è fantastico notare come nessuno ricordi le frasi della leader di Fratelli d’Italia su Putin meglio di Renzi ma tutti le rinfaccino a Salvini: sono esattamente le stesse frasi. Interessante che nessuno ricordi a Conte l’arrivo dei soldati russi in Italia con la scusa della pandemia. Mi fa molto riflettere questo atteggiamento che definirei 'due pesi e due misure'", conclude. (Rin)