Germania: "Handelsblatt", governo diviso su nazionalizzazione Rosneft Deutschland

- Il governo tedesco è diviso in merito alla nazionalizzazione di Rosneft Deutschland, filiale del gruppo statale per l'energia russo Rosneft in Germania. Alla proposta di esproprio dell'azienda avanzata dal ministero dell'Economia e della Protezione del clima si oppongono sia la Cancelleria sia il ministero delle Finanze. E' quanto riferito da fonti interne all'esecutivo federale e riportato dal quotidiano "Handelsblatt". In particolare, la Cancelleria è preoccupata da ritorsioni di Mosca, che potrebbe espropriare imprese tedesche in Russia. Le Finanze ritengono, invece, che la soluzione migliore sia prorogare oltre la scadenza del 10 marzo l'amministrazione fiduciaria da parte dell'Agenzia federale delle reti (Bnetza) a cui Rosneft Deutschland è stata sottoposta nel 2022 a seguito della guerra mossa dalla Russia contro l'Ucraina. Il dicastero teme, inoltre, richieste di risarcimento per miliardi di euro da parte di Rosneft qualora la sua filiale tedesca venga nazionalizzata. La società ha partecipazioni in tre raffinerie di petrolio in Germania tra cui la Pck di Schwedt, in Brandeburgo, di cui è proprietaria con una quota del 54 per cento. (segue) (Beb)