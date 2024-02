Germania: "Handelsblatt", governo diviso su nazionalizzazione Rosneft Deutschland (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Secondo quanto appreso da "Handelsblatt", alcuni giorni fa, rappresentanti del ministero dell'Economia e della Protezione del clima, e della Cancelleria federale hanno incontrato a Istanbul l'amministratore delegato di Rosneft, Igor Sechin, per trovare una soluzione. Il dicastero non ha voluto commentare. Tuttavia, in base a quanto affermato da fonti vicine ai partecipanti ai colloqui, si è discusso che della nazionalizzazione di Rosneft Deutschland che "non verrà attuata per il momento a determinate condizioni". È stato quindi proposto che il gruppo di Sechin si astenga dall'intentare una causa contro un'ulteriore proroga dell'amministrazione fiduciaria della sua filiale tedesca. In questo modo, Rosneft avrebbe tempo di "trovare un acquirente" per l'azienda. Tuttavia, all'estensione permanente del regime, è contrario il ministro dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, Robert Habeck. Secondo il dicastero - guidato dall'esponente dei Verdi che ha avviato la procedura di esproprio di Rosneft Deutschland - questa soluzione è "incerta sul piano giuridico". Intanto, Rosneft ha già intentato due cause contro l'amministrazione fiduciaria della sua controllata in Germania: una è stata persa dal gruppo, mentre l'altra è ancora pendente. (segue) (Beb)