Germania: "Handelsblatt", governo diviso su nazionalizzazione Rosneft Deutschland (3)

- Ad ogni modo, per evitare che Rosneft Deutschland venga nazionalizzata, Sechin avrebbe già tentato di contattare il governo tedesco. Ma la Russia avrebbe fatto marcia indietro quando da Berlino è giunta la proposta di avviare le trattative. Nel frattempo, nel corso dell'incontro di Istanbul è emerso che il gruppo aveva "idee illusorie sul valore" della filiale tedesca. Inoltre, non è chiaro se Rosneft stia già discutendo con potenziali acquirenti. Se l'azienda presentasse un compratore che non proviene dall'Ue, il passaggio di proprietà sarebbe soggetto all'approvazione del ministero dell'Economia e della Protezione del clima tedesco, poiché Rosneft Deutschland ha partecipazioni in infrastrutture critiche quali le raffinerie di petrolio della Germania. (segue) (Beb)