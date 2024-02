Germania: "Handelsblatt", governo diviso su nazionalizzazione Rosneft Deutschland (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A dimostrare interesse nel rilevare la quota della società nell'impianto di Schwedt, intanto, ci sarebbero i gruppi per l'energia Orlen (Polonia) e Kazmunaygas (Kazakhstan). Da quanto le forniture di greggio dalla Russia sono state interrotte, infatti, la raffineria in Brandeburgo è approvvigionata dal Kazakhstan, attraverso l'oleodotto dell'Amicizia, e dalla Polonia, con il petrolio che giunge al porto di Danzica, per poi essere trasferito a quello di Rostock dove viene inviato a Schwedt. Secondo il governo polacco, le consegne potranno aumentare soltanto se Rosneft non avrà più quote nell'impianto in Brandeburgo, perché l'amministrazione fiduciaria da parte della Bnetza viene considerata "non più sufficiente". (Beb)