Decreto elezioni: Balboni (Fd'I), su terzo mandato bocciatura politica? Non drammatizzerei, giusto dibattito in Parlamento

- "Non drammatizzerei" parlando di bocciatura politica sul terzo mandato, "abbiamo votato, ma ci sono valutazioni diverse", ha detto ai cronisti a palazzo Madama, il presidente della commissione Affari costituzionali, Alberto Balboni (Fd'I). "La Lega ritiene che sia comunque sempre un elemento di democrazia dare la parola agli elettori, altri, come me, ritengono che quando si tratta di cariche monocratiche che hanno amplissimi poteri il vincolo al mandato sia un fatto di equilibrio, l'alternanza sia un fattore di democrazia come del resto ha detto la Corte costituzionale in una sentenza di una anno fa", ha spiegato. Dunque "un legittimo confronto di opinioni che non riguarda soltanto la maggioranza ma anche le opposizioni perché in tema di regole elettorali è giusto che sia il Parlamento a pronunciarsi. Ha fatto bene il governo a rimettersi all'Aula", ha proseguito. "Se la norma della Lega fosse stata approvata, non si introduceva un ulteriore mandato. Si azzerava tutto e si ricominciava da capo. Dunque i mandati per chi oggi è in carica potevano diventare cinque, sei, sette", ha concluso Balboni.(Rin)