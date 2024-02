Medio Oriente: Giordania all’Aia, “occupazione Israele deve finire con urgenza”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’unico modo per garantire al popolo palestinese il diritto all’autodeterminazione è che “l’occupazione israeliana finisca con urgenza”. Lo ha dichiarato Micheal Wood, il rappresentante legale della Giordania alla Corte internazionale di giustizia (Cig) dell’Aia, durante il quarto giorno di udienze alla Corte internazionale di giustizia dell’Aia (Cig) sulle conseguenze legali derivanti dalla prolungata occupazione, sugli insediamenti e sull’annessione dei Territori palestinesi dal 1967, su come le politiche e le prassi israeliane incidano sullo status legale dell’occupazione, e su quali conseguenze derivino da tale status per tutti i paesi e per l'Onu. “Le politiche e le pratiche di Israele, se considerate nella loro interezza, non lasciano dubbi sull'intenzione di Israele di annettere il territorio palestinese occupato”, ha affermato Wood, aggiungendo che tutto ciò è “contrario al diritto internazionale”. Da parte sua, il secondo rappresentante della Giordania, il ministro della Giustizia Ahmad Ziadat, ha dichiarato che le violazioni israeliane dei luoghi santi musulmani e cristiani “minacciano la loro integrità” e “fomentano le tensioni religiose”. All'udienza è intervenuto anche il ministro degli Esteri del Regno, Ayman Safadi. "A nessun Paese deve essere permesso di essere al di sopra della legge", ha affermato il capo della diplomazia giordana, aggiungendo: "A Israele è stato permesso di agire in totale disprezzo del diritto internazionale. Questo non può continuare”. (Res)