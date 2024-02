Germania: Bundestag respinge mozione per fornitura missili da crociera a Ucraina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Bundestag ha respinto la mozione con cui Unione cristiano-democratica (Cdu) e Unione cristiano-sociale (Csu), principali partiti di opposizione, chiedevano al governo tedesco di fornire missili da crociera Taurus all'Ucraina, impegnata a respingere l'invasione russa. Come riferisce il quotidiano "Frankfurter Allgemeine Zeitung", i voti contrari sono stati 480, i favorevoli 182 e le astensioni cinque. L'ex repubblica sovietica chiede da mesi i Taurus alla Germania. Tuttavia, il cancelliere Olaf Scholz ha ripetutamente respinto la richiesta, preoccupato che le Forze armate ucraine possano utilizzare questi missili per colpire obiettivi in territorio russo. A favore della mozione presentata da Cdu e Csu ha votato la presidente della commissione Difesa del Bundestag, Marie-Agnes Strack-Zimmermann, deputata del Partito liberaldemocratico (Fdp). (Geb)