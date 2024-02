Veneto: Giunta approva convenzione con Ca' Foscari per master su economia circolare

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale del Veneto ha dato il proprio via libera allo schema di convenzione siglato con la Fondazione Università Ca' Foscari di Venezia per la realizzazione del Master Universitario di II livello 'Economia circolare per la manifattura di domani' 2024-25. "Il Master – ha dichiarato l'assessore regionale all'Ambiente, Gianpaolo Bottacin - intende fornire una panoramica generale degli strumenti delle politiche e delle strategie che oggi sono utilizzabili dal settore manifatturiero al fine di aumentare la propria sostenibilità e circolarità. L'obiettivo è dunque quello di costruire dei nuovi specifici profili che attualmente sono assenti nell'ambito delle professionalità scientifiche e tecniche fornite dai tradizionali corsi universitari e dai master attualmente esistenti". La regione, oltre a pubblicizzare il master, offrirà dei posti per gli stage curricolari. "Consentiremo inoltre la partecipazione, a titolo gratuito, di nostri dirigenti e dipendenti – ha aggiunto Bottacin - in qualità di relatori per docenze o testimonianze nell'ambito delle lezioni o dei convegni del Master". "Ancora un'importante iniziativa – ha concluso l'assessore veneto - che evidenzia sia la costante collaborazione tecnico scientifico con il mondo universitario sia, allo stesso tempo, il prestigio raggiunto dalla Regione nelle scelte collegate alle materie ambientali e di protezione civile, per le quali è divenuta spesso esempio a livello nazionale". (Rev)